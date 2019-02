Unter uns, GZSZ, Köln 50667,.. Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Für Chris und Lilly ist Eile geboten. Wenn sie ihre hoch riskante Mission durchführen wollen, müssen sie schnell zuschlagen. Als Chris' Mitstreiter in letzter Sekunde absagt, springt Lilly für ihn ein. Entschlossen, Helplet nicht davonkommen zu lassen, machen sich die beiden auf den Weg. Sophie und Jonas verbringen eine letzte gemeinsame Nacht in Berlin. Nach einem Abschiedsfrühstück im Vereinsheim, geht es auf in ein neues Leben in Singapur.