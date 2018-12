Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle hat einen Filmriss. Finn beruhigt sie, dass zwischen ihnen am Weihnachtsabend nichts passiert ist, was nicht so ganz stimmt. Marie erhält einen geheimen Auftrag von Moritz: Sie soll die Organisation seiner Beerdigung übernehmen, wenn es denn mal soweit ist. Steffi bekommt für ihre Wohnungsbesichtigung Tipps von Ben. Es kommt jedoch alles anders als erwartet, und sie muss befürchten, so schnell keine eigene Bleibe zu finden.