Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Ekaterina sind geschockt, als Rottmann plötzlich vor ihnen steht und nur eins will: Rache! Als Pauline hört, dass Damians Hochzeit abgesagt wurde, macht sie ihm noch einmal klar, dass es mit ihnen aus ist, denn zwischen Pauline und Finn bahnt sich etwas an. Derweil kommt Michelle trotz aller Mühen nicht an Moritz ran. Als sie ihn jedoch in einen melancholischen Moment beobachtet, hofft sie, dass er sich irgendwann öffnen wird.