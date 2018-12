Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias will sich mit einem Date selbst beweisen, dass er es trotz Single-Dasein immer noch draufhat. Doch alles kommt anders, als er es erwartet hat. Eva und Conor versöhnen sich, um nicht nur vor ihren Partnern, sondern auch vor sich selbst zu verbergen, was sie füreinander empfinden. Sina realisiert, dass sie dringend eine berufliche Perspektive braucht. Sie nimmt tatkräftig ihre Probleme in Angriff und überrascht Bambi auf besondere Weise.