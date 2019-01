Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Kevin setzt all seine Hoffnungen in seinen Plan, einen Kiosk zu eröffnen. In einer wunderschönen Immobilie soll dieser Traum wahr werden. Doch vorher ist es notwendig, noch eine wichtige Angelegenheit hinter sich zu bringen: Er muss Diego beichten, dass er die gemeinsame Agentur verlassen und sich seine Anteile auszahlen lassen will. Das Gespräch mit ihm wird allerdings nicht so leicht wie erhofft. Außerdem träumt auch Dana heimlich von der für den Kiosk vorgesehenen Immobilie. Sie will dort ein Café eröffnen.