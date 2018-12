Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva gerät unter Druck, als Conor plant, künftig öfter in der Schillerallee zu sein. Um ihn loszuwerden, greift sie zu einer drastischen Maßnahme. Ute entschließt sich, gemeinsam mit Benedikt ein Catering-Unternehmen zu gründen. Roswitha prophezeit ihr jedoch, dass Benedikt sie über den Tisch ziehen wird. Sina will sich an ihrem Geburtstag nützlich machen. Dabei schießt sie allerdings übers Ziel hinaus.