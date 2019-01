Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi befindet sich morgens in einer Zwickmühle. An diesem Tag soll ihr und Samus Einstand in der Nachbarschaft gefeiert werden. Allerdings rät Samus Bruder davon ab, die potentiellen Störenfriede Schmidti und Sabrina einzuladen. Da Emmi es nicht übers Herz bringt, den Freunden die Wahrheit zu sagen, lockt sie sie mit geschenkten Konzertkarten aus dem Haus. So läuft der Einstand zunächst wie am Schnürchen, doch plötzlich stehen Schmidti und Sabrina in der Tür. Die Reaktion der Nachbarn überrascht Emmi...