Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Patrick erwacht mit einem schlechten Gewissen, weil er Charlie am Vortag einfach so weggeschickt hat. Er arrangiert ein weiteres Treffen mit ihr. Als er sie dann allerdings mit Lucy bekannt machen will, ahnt er nicht, dass die beiden am Morgen bereits eine zickige Begegnung miteinander hatten. Die Situation eskaliert und Lucy wirft Charlie aus Patricks WG.