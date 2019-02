Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph gerät angesichts von Maximilians Kokslieferung total in Panik und bringt sich in Lebensgefahr. Unterdessen setzt Marian alles daran, den ungebetenen tierischen Gast loszuwerden. Doch dann kann Alexander aufklären, was dahintersteckt. Michelle macht sich erneut Sorgen um Moritz' Gesundheit. Doch ihre Bedenken erweisen sich schließlich als unbegründet. Trotzdem hat sie immer noch Angst um ihn.