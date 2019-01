Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert schaut den Ergebnissen des Vaterschaftstests unwohl entgegen. Saskia und Jakob sind überglücklich, als sie ihren geplanten Hochzeitstermin doch noch bekommen. Doch das Glück der beiden wird getrübt, als Saskia den schlimmen Erinnerungen an Marc nicht mehr standhalten kann. Conor fühlt sich von Eva im Stich gelassen, als sie ihm die Schuld an seiner Misere zuweist. Doch dann hört er unverhofft, was sie wirklich über ihn denkt.