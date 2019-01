Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nachdem Conor sich von ihr getrennt hat, versinkt Larissa in Verzweiflung. Tief verletzt keimen in ihr allmählich Rachegelüste auf. Jakob setzt alle Hebel in Bewegung, für sich und Saskia doch noch den ursprünglichen Hochzeitstermin zu ergattern. Doch dabei stößt er auf Widerstand. Easy will mit Ringo allein zurück in die eigene Wohnung ziehen und ist überrascht, dass Tobias darauf gelassen reagiert. Es droht stattdessen an anderer Stelle Ärger.