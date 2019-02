Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy ist noch immer tief verletzt von Paulas Worten und dem Ende ihrer Freundschaft am Abend zuvor. Als Rick nachhakt, was bei den beiden los ist, erfindet Paula kurzerhand eine Ausrede, was Peggy erneut wütend macht. Sie sieht ihre Einschätzung bestätigt, dass Paula einfach nur noch verlogen ist. Aus Trotz lässt sie sich auf ein von Rick forciertes Date ein und ist froh, sich ablenken zu können. Das Date läuft super - bis im Radio auf einmal "I Will Survive" gespielt wird.