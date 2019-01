Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Steffi versucht zu ertragen, dass Ben sich weiter für andere Frauen interessiert. Trotzdem kann sie ihre Eifersucht kaum in den Griff bekommen. Währenddessen arbeitet Maximilian an seinem Neuanfang in ein ganz normales Leben. Dabei muss er jedoch die Schatten seiner Vergangenheit bekämpfen. Indes freut sich Michelle auf die Eis-Show als Freundschaftsprojekt mit Marie. Doch dann wird sie von Isabelle verunsichert.