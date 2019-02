Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo freut sich, als er wegen des Schimmelbefalls bei Steffi unterkommt. Aber weil ihn ihre Nähe verwirrt, verrät er sich beinahe. Unterdessen erkennt Maximilian, dass Christoph der Gefahrensituation nicht gewachsen ist. Deshalb will er das Pacho-Problem drastisch lösen. In der Zwischenzeit wird Pauline immer wieder an ihre verstörende Vergangenheit mit Damian erinnert. Also plant sie, diesen Erinnerungen mit Finn zusammen zu entkommen.