Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Milla haben die Beurlaubung und das Hausverbot im Matrix so zugesetzt, dass sie fast resigniert und sich Piet schon endgültig geschlagen geben will. Selbst Leon kann nichts gegen dieses absolute Stimmungstief tun. Erst als Alina an ihren Kampfgeist appelliert, erwachen neue Lebensgeister in Milla. Tatsächlich gelingt es ihr, Piet zu einem Geständnis zu bewegen, das mit Hilfe von Ingeborgs Wanze aufgezeichnet wird.