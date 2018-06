Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Lea ist in großer Sorge: Marc geht es zunehmend schlechter. Völlig übermüdet wird er in einen Fahrradunfall verwickelt und gesteht Lea zudem, dass er seinen Job an den Nagel hängen will. Tag und Nacht ist er bei seiner Freundin im Krankenhaus, doch die Strapazen setzen ihm erheblich zu. Lea will alles tun, um ihn zu entlasten - doch das Vorhaben endet im Desaster.