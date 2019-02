Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Steffi will Ingo aufmuntern und erfährt dabei von Lena, was Ingo so verzweifelt versucht hat, vor ihr geheim zu halten. Derweil hat Simone mit Richards Vorwürfen zu kämpfen. Als sie erkennt, wie schlecht es Jenny geht, zieht sie sich aus dem Zentrum zurück. Christoph schafft es, einen Plan für die Drogentransporte zu entwickeln. Doch dann konfrontiert ihn Maximilian mit neuen Forderungen, auf die Christoph jedoch nicht eingehen will.