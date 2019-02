Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt will an Andreas Seite bleiben, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Umso getroffener ist er, als sie seinen Beistand ablehnt. Easy beichtet Vivien die Risiken von Ringos Bauprojekt. Dieser wirft Easy daraufhin wütend vor, ihm in den Rücken gefallen zu sein. Larissa ist glücklich, als sie von ihrem Opa getröstet wird. Aber als Robert sie vor Eva und Till in Schutz nimmt, meldet sich ihr schlechtes Gewissen.