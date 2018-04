Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Jerome will sich seine Beziehung nicht durch Erik kaputt machen lassen - der hält an seiner Lüge fest, dass das Mädchen in der WG eine von Jeromes Affären war. Kurzerhand entscheidet sich Jerome Erik mit ein paar Freunden zu erpressen: Er will Lina zurück und sein Druckmittel ist ein Foto von Erik und einem bewusstlosen Mädchen. Erik muss die Lüge aufdecken und am Abend ist Lina schon zurück bei Jerome.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Jacky muss noch immer an Alina denken: Der peinliche Kuss und Alinas Worte wollen ihr nicht aus dem Kopf gehen. Jacky ist wie eine kleine Schwester für Alina. Kim rät ihr, sie zu vergessen, und Jacky sieht schweren Herzens ein, dass sie keine andere Wahl hat. Sie schnappt sich ihren Verehrer Frederik, um sich abzulenken. Alina macht sich währenddessen Sorgen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Diana bekommt einen schrecklichen Verdacht. Hat Marie Michelle etwa die Treppe runtergeschubst? Maximilian droht derweil Lena, die Adoption anzufechten. In der Angst, Alexander zu verlieren, geraten Marian und Lena in einen heftigen Streit - mit ungeahnten Folgen. Währenddessen kann Isabelle Christoph mit ihren Visionen und Ideen überzeugen und bekommt schließlich den Posten der Sportmarketing-Leiterin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna taucht völlig überraschend in Berlin auf. Sie will Luis sehen, für den sie rettungslos schwärmt. Doch Luis weiß überhaupt nicht, dass Johanna ihn anhimmelt. Dann erfährt Johanna, dass es offensichtlich eine Nebenbuhlerin gibt. Daraufhin greift sie kurzerhand in die Trickkiste. Währenddessen werden Katrin und Gerner ins Krankenhaus gebeten. Dort eskaliert ihre Auseinandersetzung in Johannas Gegenwart.