Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Elli will an Pacos Geburtstag nichts dem Zufall überlassen, damit bloß nichts schiefgehen kann. Doch das schönste Geschenk kommt unverhofft. Sina lässt zum ersten Mal ihre aufkeimenden Zweifel an Ellis Medikamenten zu und will sich mit etwas Unterstützung Gewissheit verschaffen. Als Larissa erfährt, dass Benedikt Robert offenbar nicht aus geschäftlichen, sondern aus privaten Gründen entlassen hat, bezieht sie Stellung.