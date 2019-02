Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Dana flüchtet in den Kiosk, als sie morgens Kevin begegnet und der sie auf den Moment der Nähe am Vorabend ansprechen will. Doch im Kiosk muss Dana feststellen, dass der Balzkampf zwischen Luis und Kevin gnadenlos weitergeht. Das Ganze mündet in einen heftigen Streit, bei dem sogar eine Nagelpistole zum Einsatz kommt: Es fließt Blut!