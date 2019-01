Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ingo will bei Steffi in die Offensive gehen und sich bei ihr in ein anderes Licht rücken. Doch der Versuch scheitert kläglich. Indes ist Michelle traurig, als Moritz zur Reha nach Kiel gehen soll. Sie will ihn begleiten, auch wenn sie dafür ihre Zukunft riskiert. Doch das will Moritz nicht. Derweil starten Marie und Jenny ihre Intrige. Marie setzt Simone und Richard unter Druck, indem sie den Lizenzvertrag mit Beauty on Ice gefährdet.