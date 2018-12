Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Nik will unbedingt mit seinen Freunden noch eine schöne Christmas-Party feiern und ist froh, dass Pascal die Reise zu seinen Eltern auf den nächsten Tag verschiebt. Als Kim, Jacky und Pascal von der Schule in die WG kommen, staunen sie über das, was Nik in der Zwischenzeit gezaubert hat. Zwar stellt sich dann heraus, dass die Plätzchen im Ofen verbrannt sind und die Bowle ungenießbar ist, aber das stört sie nicht. Die Kids besorgen spontan Bier und Pizza - und fühlen sich plötzlich so gelöst wie früher.