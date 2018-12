Unter uns, GZSZ, Köln 50667,..... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Conor bekommt die glückliche Nachricht, dass ein englischer Verein Interesse an ihm hat. Doch dann verletzt er sich, wodurch er Eva unerwartet nahe kommt. Durch die Suche nach einem Geschenk für Vivien wird Easy klar, dass er in einer Zweck-WG wohnt. Zeit, das zu ändern! Rufus hat die Befürchtung, dass Lotta Britta aus Singapur zurückholen will. Gemeinsam mit Andrea sucht er besorgt nach seiner Tochter.