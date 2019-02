Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian ist gezwungen, auf Pachos Forderungen einzugehen. Unter Druck zieht er unfreiwillig Christoph mit in seine kriminellen Machenschaften hinein. Moritz befindet sich auf dem Weg der Besserung. Als Michelle seine Hilfe braucht, will er sich revanchieren und geht dafür leichtsinnig bis an seine Grenzen. Indes glaubt Marian, bestens auf Lenas Rückkehr vorbereitet zu sein. Doch dann entdeckt er einen ungeliebten Überraschungsgast.