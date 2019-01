Unter uns, Berlin - Tag & Nacht, GZSZ... Das passiert heute in den Soaps

19:10 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim ist total erschöpft von den Ereignissen der letzten Zeit. Ausgelaugt ignoriert sie ihre Insta-Pflichten. Als ihre Auftraggeberin Tammy daraufhin alles andere als erfreut reagiert und ihr Werbedeal endgültig zu platzen droht, bittet Kim Angel an, ihr bei der Erstellung eines Posts zu helfen. Doch es nützt alles nichts. Angespannt und überfordert kann Kim keine heile Welt vorspielen und bricht vor Angel in Tränen aus. Während Kim glaubt, in Angel eine echte Freundin gefunden zu haben, hat diese Kims Zusammenbruch längst aufgenommen. Schon bald spinnt sie hinter Kims Rücken ihre Intrigen. Sie biedert sich bei Tammy an und setzt alles daran, Kim den Werbedeal wegzuschnappen.