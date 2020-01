Unter uns, Alles was zählt, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin schlägt Maren die Tür vor der Nase zu und bleibt mit ihrem Schmerz allein. Als sie am nächsten Morgen erwacht, rafft sie sich auf und will zur Tagesordnung übergehen. Und dazu gehört, endlich Felix aus ihrem Unternehmen zu entfernen. Leon kann seine Abreise nach Portugal kaum erwarten. Als Maren ihn bittet, den Heizungsableser in Ninas Wohnung zu lassen, kann er ihr den Gefallen nicht abschlagen und landet in einer misslichen Lage.