Unter uns, Alles was zählt, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Brenda fleht Felix vergeblich an, ihr ihren Auftritt zu verzeihen, und macht ihm verzweifelt eine Liebeserklärung. Doch Felix stößt sie vor den Kopf. Katrin weiß ihren Schmerz geschickt in Wut umzuwandeln. Maren und Alexander wollen trotz der hohen Prämie für einen Auszug in ihrer Wohnung bleiben. Doch der Makler malt ihnen aus, dass sie am Ende nur ohne Geld und Wohnung dastehen werden, weil Wohnungskäufer häufig auf Eigenbedarf plädieren.