Unter strengen Hygieneauflagen "In aller Freundschaft": MDR setzt Produktion der Serie fort

Bereits seit einer Woche wird wieder gedreht. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) gab am Dienstag (12. Mai) bekannt, dass die Produktion der Serien "In aller Freundschaft" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" am 5. Mai wieder gestartet ist. Wegen der Corona-Krise halte man sich aber an strenge Hygiene- und Sicherheitsregeln.