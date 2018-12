Unter seinem Label "Drew" Neuer Job: Justin Bieber verkauft jetzt Hausschuhe

Justin Bieber (24, "Purpose") scheint seine Zeit momentan nicht nur mit seiner Frau Hailey (22) zu verbringen, sondern auch mit dem Entwerfen von Kleidung. Der Sänger hatte bereits im Februar die Bezeichnungen "The House of Drew", "La Maison Drew" und "Drew" als Markennamen registrieren lassen. Unter diesen Labels will er Mode kreieren. Er selbst ist schon in seinen Entwürfen gesichtet worden, T-Shirts und Sweatshirts mit dem Logo - ein gelber Smiley mit dem Wort "Drew" als Mund - existieren also bereits.