Unter seinem Label "Drew House" Justin Bieber als Modeschöpfer: Seine Kollektion ist da

Schon länger waren sowohl Justin Bieber als auch seine Frau mit einigen Oberteilen und Kapuzenpullis in der Öffentlichkeit gesehen worden. Dass sich die Teile in Windeseile im Online-Shop verkaufen werden, ist offensichtlich. Bis zu knapp 130 Euro kosten die einzelnen Stücke, das Versenden nach Deutschland etwa 20 Euro zusätzlich. Mit dem Namen seiner neuen Mode-Linie befindet sich Bieber in guter Gesellschaft. So haben unter anderem auch die Pop-Diven Beyoncé (36, "House of Deréon") und Lady Gaga (31, "Haus of Gaga") ähnlich klangvolle Namen für ihre Labels gewählt.