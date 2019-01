Die Rede ist von Sandro Wagner, seines Zeichens Mittelstürmer des FC Bayern. Wie "Sky" berichtet, fehlte der 31-jährige Stürmer am Montag im Mannschaftstraining des FC Bayern – in das Kollege Arjen Robben zurückkehrte. An der öffentlichen Einheit haben alle Spieler teilgenommen, die am Vortag beim Sieg gegen den VfB Stuttgart (4:1) keine oder nur wenige Einsatzzeiten bekommen haben. Wagner stand am Sonntag nicht einmal im Kader der Münchner, hätte am Montag also eigentlich mittrainieren müssen. Gründe für das Fehlen Wagner nannte der deutsche Rekordmeister allerdings nicht.