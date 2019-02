München - Kurz vor Weihnachten 2018 haben einige Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) in München einen Brief von ihrem Arbeitgeber bekommen. Der braune Umschlag wirkte wie ein netter Weihnachtsgruß. "Frohe Festtage!" war auf den Umschlag gestempelt. Einige öffneten freudig den Brief. Doch der Inhalt war nicht ganz so weihnachtlich, er war das genaue Gegenteil.