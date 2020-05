Unter einer Bedingung Erotikstar Stormy Daniels wird zur Comic-Superheldin

Mehr als durch ihr Engagement in erotischen Filmen dürfte Stormy Daniels (41) der breiten Masse vor allem in Verbindung mit US-Präsident Donald Trump (73) ein Begriff sein. Die Erotikdarstellerin machte 2018 eine angebliche Affäre mit Trump aus dem Jahr 2006 öffentlich, auf die ein Schweigegeldskandal sowie mehrere Gerichtsprozesse folgten. Jetzt versucht sich Stephanie Clifford, so Daniels bürgerlicher Name, in einem für sie gänzlich neuen Terrain: Sie wird Superheldin in einer Comicbuchreihe. Das berichtet unter anderem "The New York Times".