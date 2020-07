Unter der Maske, unters Messer Lidstraffung bis Fettabsaugen: Diese Schönheits-OPs boomen dank Corona

Die Tücken des Homeoffice

Für manch einen ist der wochentägliche Gang in die Arbeit quasi die einzige Form von sportlicher Betätigung. Doch selbst die fiel wegen des Lockdowns für die meisten Arbeitnehmer flach, hinzu kam zuweilen auch noch eine ungesündere Ernährung als vor der Pandemie. Die Folge: "Das Interesse an Fettabsaugungen ist seit der Corona-Pandemie bei Frauen und Männern deutlich angestiegen", so Dr. med. Murat Dagdelen.