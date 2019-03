Unter der Haube Chance The Rapper hat seine Kindheitsliebe geheiratet

Verliebt, verlobt, verheiratet! Chance The Rapper (25, "Juice") und seine Kindheitsliebe Kirsten Corley haben am Samstag geheiratet. Die beiden gaben sich in Newport Beach, Kalifornien das Jawort, wie "Entertainment Tonight" berichtet. Laut Bildern, die das Promiportal "The Shade Room" veröffentlicht hat, zählten zu den Stargästen unter anderem auch Kim Kardashian (38) mit Ehemann Kanye West (41).