Unter anderen Umständen, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, VOX, 6 Mütter, Personalitydoku

Die Designerin Sarah Kern bricht auf in ein neues Leben auf Malta. Wie wird die alleinerziehende Mutter von Romeo und Olivier den Spagat zwischen dem Leben als Mutter und ihrer Karriere in Deutschland hinbekommen - und wie geht Olivier mit der räumlichen Trennung von seiner Mutter um? Auch das Leben der Schauspielerin Anouschka Renzi ist in einer Umbruchphase, denn ihre Tochter Chiara ist in eine eigene Wohnung gezogen.