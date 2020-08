Unter anderen Umständen, Snitch, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Tele 5, Ende, Endzeitdrama

Zwanzig Jahre haben die Freunde sich nicht mehr gesehen. Auch die Gründe dafür liegen in der Vergangenheit. Jetzt lädt Sara (Carmen Ruiz) die alte Bande ein, zusammen ein Wochenende in den Bergen zu verbringen. Das Zusammentreffen, von Anfang an nicht leichtfüßig, wird zum Endzeitdrama. Rafa (Antonio Garrido) ist plötzlich nicht mehr da, immer mehr Menschen verschwinden.