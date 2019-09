Unter anderen Umständen, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Unter anderen Umständen: Spiel mit dem Feuer

Ein kurz vor der Beförderung stehender Mitarbeiter des Schleswiger Jugendamtes wird tot in seinem noch warmen Räucherschrank gefunden. Der gut situierte Familienvater führte eine Vorzeigeehe - so der erste Schein. Doch je weiter die Ermittlungen von Kommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) und ihrem Kollegen Matthias Hamm (Ralph Herforth) voranschreiten, desto tiefer werden die Abgründe, die sich hinter der scheinbar makellosen Fassade des Opfers verbergen. Henner Ullmann lebte sadomasochistische Neigungen mit verschiedenen Frauen in seiner Gartenhütte aus.