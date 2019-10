Unter anderen Umständen, ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:45 Uhr, NDR, Polizeiruf 110: Einer trage des anderen Last

Ein Gefangenentransporter wird am helllichten Tag von zwei Männern in Polizeiuniform überfallen, der Gefangene Kevin Schulz befreit und brutal von den Entführern niedergeschlagen. Als Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Annecke Kim Sarnau) am Tatort eintreffen, ist Kevin Schulz bereits tot. Bei dem Versuch, die Gangster zu stellen, kommt es zu einer Schießerei, bei der Katrin König lebensbedrohlich verletzt wird. Sie kommt ins Krankenhaus und wird in ein künstliches Koma versetzt. Bukow will mit allen Mitteln die Täter zu Fall bringen.