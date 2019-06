Unter anderen Umständen, Barnaby, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Nachts, wenn du Angst hast

Während in dem Dorf Fletcher's Cross die Spiritistin Rosetta Price (Liza Sadovy) vor ihren Anhängern Kontakt mit dem Jenseits aufnimmt, findet Janet Pennyman (Mary Jo Randle) ihren Mann Patrick tot auf. Die Leiche des Begräbnisunternehmers liegt in seiner eigenen Aufbahrungshalle. In dem wenig überzeugenden Versuch, einen Selbstmord vorzutäuschen, hat man Patrick zunächst mit einem Kerzenleuchter niedergeschlagen und ihm dann die Pulsadern aufgeschnitten. Im Dorf hält sich die Trauer über Pennymans Ableben in Grenzen, denn er war als notorischer Geizhals verschrien.