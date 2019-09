"Unsere süße Marli ist da" Chance the Rapper ist zum zweiten Mal Vater geworden

Chance the Rapper, dessen bürgerlicher Name Chancelor Bennett lautet, kündigte den zweiten Nachwuchs im März dieses Jahres an - eine Woche nachdem er seiner Langzeitfreundin Kirsten das Jawort gegeben hatte. Mit Neuankömmling Marli ist die Familie nun zu viert. Tochter Kensli kam im Jahr 2015 zur Welt.