"Unsere Liebe war stark und groß" Veronica Ferres: Emotionale Worte an Ex-Partner Helmut Dietl

Am gestrigen Samstag hätte Kult-Regisseur Helmut Dietl (1944 - 2015, "Monaco Franze") seinen 75. Geburtstag feiern können. Der Filmemacher starb jedoch im Jahr 2015 mit 70 Jahren an Krebs. Anlässlich seines runden Geburtstages hat seine Ex-Partnerin und Muse Veronica Ferres (54) ihm einen emotionalen Brief in der "Bild"-Zeitung gewidmet. Ferres und Dietl waren insgesamt neun Jahre lang liiert, von 1990 bis 1999.