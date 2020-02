"Unser neues Liebesbündel" "OItNB"-Star Laura Prepon ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Schauspielerin Laura Prepon (39) und Ehemann Ben Foster (39, "Leave No Trace") haben ihr "neues Liebesbündel" auf der Welt begrüßt. Via Instagram teilte der "Orange Is the New Black"-Star am Mittwochabend seinen Fans die frohe Botschaft mit. Zu einem Bild, das die 39-Jährige ungeschminkt und mit Baby im Arm zeigt, schrieb sie, dass sie "von Dankbarkeit überwältigt" sei.