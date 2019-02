"Unser Lied für Israel" TV-Einschaltquoten: Lieber Krimi statt ESC-Vorentscheid

Der deutsche Beitrag für den diesjährigen Eurovision Song Contest stammt vom Duo S!sters aus Hannover. Mit ihrem Lied "Sister" haben sich die beiden Frauen beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel" durchgesetzt. Im TV hielt sich das Interesse an der Show jedoch in Grenzen. 2,99 Millionen Zuschauer haben zur Sendung im Ersten und dem Spartensender ONE eingeschaltet, teilte der Sender NDR am Samstag mit. Laut dem Onlinebranchendienst "meedia" waren es 330.000 Menschen weniger als im Vorjahr.