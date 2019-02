Dieses Gespräch treibt einem dann doch fast Tränen in die Augen. Erinnern wir uns nochmal: "S!STERS" soll für Frauenpower stehen.

Immerhin: Ralph Siegel wünscht ihnen Glück

Zu Beginn der Sendung träume Peter Urban davon, einen ähnlich starken Song zu finden, wie im vergangenen Jahr. "You Let Me Walk Alone" von Michael Schulte entstand damals beim Song-Writing-Camp in Berlin für den ESC. Aber was viele nicht wissen: Das war nicht Michael Schultes erster Song über den Verlust seines Vaters. Er wollte unbedingt einen guten Song zu diesem "Thema" schreiben. Und obwohl es ein Industrieprodukt ist, ist es eins mit Seele - die Michael Schulte ihm verleiht. Das ist es, was diesen Song von all den anderen an diesem Abend unterscheidet.

Nicht mal Ralph Siegl sieht große Erfolgschancen für das Duo. Aber immerhin, er wünscht ihnen Glück.

Und wenn der Artikel noch nicht ausreichend Erklärung für den Begriff "Cheesy" war - Das Urban Dictionary definiert ihn folgendermaßen: Es zu sehr versuchen, plump und unauthentisch.