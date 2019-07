Wie kam's dazu, dass Sie bei "America's Got Talent" angetreten sind?

Lukas Pratschker: Vor drei Jahren hatte uns die Produzentin der Sendung direkt via Facebook kontaktiert. Sie hat ein Video von uns auf YouTube entdeckt und wollte, dass wir unbedingt mitmachen. Anfangs habe ich die Idee nicht so gut gefunden, weil ich Angst vor dem Langstreckenflug mit Hund Falco hatte. Die Produzentin war aber all die Jahre immer wieder mit mir in Kontakt und hat einiges abgeklärt, das mir die Angst genommen hat. Jetzt in Staffel 14 haben wir es endlich gewagt.