"Unser Ein und Alles" David Beckham: Süße Geburtstagsgrüße von seiner Frau

David Beckham (44) und seine Frau Victoria (45) sind offenbar verliebt wie am ersten Tag. Zu seinem 44. Geburtstag am heutigen Donnerstag postete sie bei Instagram ein Bild, auf dem sie seine Hand hält. "Alles Gute zum Geburtstag. Du bist unser Ein und Alles. Wir lieben dich so sehr", schrieb sie dazu und schickte ihm Küsse - auch im Namen ihrer gemeinsamen Kinder Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7).