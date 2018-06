"Uns geht es gut" Sebastian Pannek bestätigt die Trennung von seiner Clea-Lacy

Sie galten als das "Bachelor"-Traumpaar schlechthin. Anderthalb Jahre waren Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (27) glücklich liiert, zogen sogar in eine gemeinsame Wohnung. Doch nun ist alles aus. In seiner Instagram-Story gab der 31-Jährige jetzt bekannt: "Wir haben Euch immer sehr gerne an unserem Leben teilhaben lassen. Clea und mir ist es wichtig, dass ihr direkt von uns erfahrt, dass wir kein Paar mehr sind." Gründe für die Trennung nennt er nicht, schreibt aber, sie sind "im Guten auseinander gegangen" und "uns Beiden geht es gut".