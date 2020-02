Uni-Bestechungsskandal Lori Loughlin: Prozesstermin steht fest

Das Ehepaar muss gemeinsam mit sechs weiteren Eltern ab dem 5. Oktober vor Gericht erscheinen. Gorton erklärte in einem Statement, dass "die Angelegenheit noch vor Thanksgiving [28. November 2020, Anm. d. Red.] abgeschlossen sein wird." Loughlin und ihr Ehemann sollen bis zu 500.000 US-Dollar (rund 450.000 Euro) in die Hand genommen haben, um ihre beiden Töchter an der University of Southern California unterzubringen. Das Ehepaar beteuerte bereits mehrmals seine Unschuld und hatte mit seinen Anwälten bis zuletzt darum gekämpft, den Gerichtstermin aufgrund neuer Beweise zu verschieben. Diese sollen zeigen, dass ihre Spenden rechtmäßig gewesen seien. Sollten die beiden schuldig gesprochen werden, könnten ihnen laut "Deadline" bis zu 50 Jahre Gefängnis drohen.